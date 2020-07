Nürnberg verabschiedet Michael Frey

Der 1. FC Nürnberg hat am Sonntag insgesamt sechs Spieler verabschiedet, darunter auch den Schweizer Stürmer Michael Frey.

Der 25-Jährige spielte in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis für den Club und feierte am Samstag mit seinen Kollegen auf höchst dramatische Art und Weise in letzter Minute den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Nun dürfte seine Zeit beim Traditionsklub aber abgelaufen sein. Der Vertrag ist ausgelaufen und wird kaum verlängert, die offizielle Verabschiedung von Michael Frey und insgesamt fünf weiteren Spielern ist am Sonntag erfolgt.

Zwar teilt der Verein mit, dass man sich “noch in Gesprächen mit dem einen oder anderen Spieler und dessen Berater” befände, ein Verbleib von Frey, der noch bis 2022 an Fenerbahçe gebunden ist, gilt aber als unwahrscheinlich. Vor allem in der Schlussphase der Saison nahm der Angreifer keinen Fixplatz mehr ein. Seine Bilanz ist mit vier Toren und fünf Assists in 29 Ligaspielen eher bescheiden.

psc 13 Juli, 2020 15:10