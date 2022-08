Union-Boss über Urs Fischer: “Bin mir sicher, dass…”

Die vertraglich geregelte Partnerschaft von Union Berlin und Urs Fischer läuft in weniger als einem Jahr aus. Geschäftsführer Oliver Ruhnert lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen.

Oliver Ruhnert ist vor dem Auswärtsspiel von Union Berlin in der Bundesliga gegen den FC Schalke 04 zu einer möglichen Vertragsverlängerung mit Urs Fischer befragt worden.

“Ich bin mir sicher, dass Urs Fischer, wenn er denn möchte, länger bei Union ist”, sagte Ruhnert auf Nachfrage bei “Sky”. Fischer habe einen Vertrag, ob dieser “bis Ende der Saison läuft oder länger, werden wir sehen”.

Unter Fischers Leitung hat Union Berlin eine sensationelle Entwicklung genommen. Der 56 Jahre alte Schweizer führte die Köpenicker zunächst von der 2. Bundesliga in die Bundesliga und schaffte souverän den Klassenerhalt.

In der vergangenen Saison führte Fischer den FC Union dann zum zweiten Mal in Folge in den Europapokal. In der Gruppenphase der Europa League bekommen es Fischer und Co. mit dem SC Braga, Malmö FF und Royale Union Saint Gilloise zu tun.

aoe 27 August, 2022 16:34