Xherdan Shaqiri führt Lyon mit Tor und Assist zum Sieg

Erfolgserlebnis für Xherdan Shaqiri in der Ligue 1: Der Schweizer Nationalspieler trifft beim 2:1-Sieg im Nachholspiel gegen Marseille.

Und der 30-Jährige schafft etwas, das ihm eher selten gelingt: Ein Kopfball-Tor. In der 76. Minute gleich Shaqiri gekonnt zum 1:1 aus. Es ist die grosse Wende in diesem Spiel. Moussa Dembélé gelingt in der letzten Minute der regulären Spielzeit der Siegtreffer für Lyon. Shaqiri liefert dabei den entscheidenden Assist. Damit rückt OL in der Tabelle auf den 7. Platz vor. Es sind drei sehr wichtige Punkte für das Team von Peter Bosz.

Der Treffer von Shaqiri im Video:

psc 1 Februar, 2022 22:59