Ibrahimovic vor Comeback in Schwedens Nati

Seit geraumer Zeit wird über das Comeback von Zlatan Ibrahimovic in der schwedischen Nationalmannschaft spekuliert. In der nächsten Länderspielphase soll es soweit sein.

Schweden hat wohl bald seinen Superstar zurück. Nach Informationen des Portals “Fotbolldirekt” wird Zlatan Ibrahimovic für die anstehende Länderspielpause in die Nationalmannschaft nominiert. Schweden misst sich im Rahmen der WM-Qualifikation mit Georgien (25. März) und dem Kosovo (28. März) sowie in einem Testspiel mit Estland (31. März).

In Diensten des AC Mailand erscheint Ibrahimovic in dieser Saison noch mal in seiner vollen Pracht. Der mittlerweile 39 Jahre alte Stürmer kommt in 21 Pflichtspielen auf starke 16 Tore. Momentan fällt er jedoch mit Problemen an den Adduktoren aus. Diese sollten jedoch bis zu seinem kolportierten Schweden-Comeback abgeklungen sein.

Im blau-gelben Dress seines Heimatlands lief Ibrahimovic zuletzt vor rund fünf Jahren auf. Damals scheiterten die Tre Kronor bei der ERUO 2016 in der Vorrunde.

aoe 6 März, 2021 15:15