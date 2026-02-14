Milan-Mitspieler schwärmt von Luka Modric

Luka Modric geniesst bei Milan ein extrem hohes Standing, vor allem in der Kabine. Ein Mitspieler schwärmt vom Altmeister.

Trotz seiner 40 Jahre gehört Luka Modric noch immer zu den besten Mittelfeldspielern der Welt. Beim 2:1-Auswärtssieg am Freitag des AC Mailand gegen Pisa erzielte Modric in der Schlussphase den Siegtreffer.

«Er hat gezeigt, wie man spielt, wie man in der Kabine spricht und wie man trainiert. Er hat den Unterschied gemacht», schwärmte Mitspieler Fikayo Tomori bei «Telelombardia». «Wir alle wissen, dass er ein Spitzenspieler ist – und das hat er in diesem Spiel erneut bewiesen.»

Modric wurde am Freitag aufgrund seiner vorzüglichen Vorstellung übrigens zum Man of the Match gewählt. Mit 1964 Einsatzminuten in allen Wettbewerben kratzt der Kroate knapp an der internen Top 5.

Äusserungen wie die von Tomori machen nochmals deutlich, dass Modric für Milan extrem wichtig ist. Im Sommer besteht eine Option auf eine einjährige Verlängerung.