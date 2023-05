Milan muss gleich 6 Monate auf Ismaël Bennacer verzichten

Der AC Mailand kann rund ein halbes Jahr nicht auf seinen algerischen Mittelfeldspieler Ismaël Bennacer zählen.

Der 25-Jährige wurde am Dienstag am Knie operiert. Dieser verletzte er sich im Hinspiel des Champions League-Halbfinals gegen Stadtrivale Inter in der vergangenen Woche. Was folgt ist eine lange Zwangspause: Mit Bennacer rechnet man bei Milan erst wieder im November dieses Jahres.

psc 16 Mai, 2023 17:12