Milan verlängert mit Sandro Tonali – Pierre Kalulu soll folgen

Milan verlängert den Vertrag mit Mittelfeldspieler Sandro Tonali. In Kürze soll auch Pierre Kalulu folgen.

Die Ausdehnung des Kontrakts mit Tonali ist bereits vereinbart. Der 22-Jährige, der seit zwei Jahren für die Rossoneri aufläuft, bindet sich bis 2027 an den amtierenden italienischen Meister. In Kürze soll auch noch Abwehrspieler Pierre Kalulu folgen. Milan will auch den französischen Innenverteidiger langfristig unter Vertrag nehmen. Derzeit ist der 22-Jährige bis 2025 gebunden. Er stiess vor zwei Jahren von Olympique Lyon zu den Mailändern.

psc 9 September, 2022 10:32