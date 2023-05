Nach erneuter Pleite: Milan-Ultras reden mit den Spielern

Bei der AC Mailand hängt der Haussegen dieser Tage schief. Nach einem 0:2 bei Spezia stellten sich die Fans den Ultras.

Am vergangenen Mittwoch hatte die AC Mailand im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den Stadtrivalen Inter mit 0:2 verloren. Und am Samstag gab es für Milan schon wieder eine Pleite. Diesmal in der Serie A gegen den Abstiegskandidaten Spezia.

The Milan ultras were not happy with the players 😳 pic.twitter.com/5xJkeedknm — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 13, 2023

Weil die Champions-League-Qualifikation in Gefahr ist und zudem das Aus in der Königsklasse am kommenden Dienstag (21 Uhr) gegen Inter droht, gingen die Milan-Stars nach Spielende in Spezia zu den Ultras und hörten sich an, was diese ihnen zu berichten haben. Ob es damit besser läuft, bleibt abzuwarten.

adk 14 Mai, 2023 12:01