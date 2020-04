Zlatan Ibrahimovic trainiert in seiner Heimat bei Hammarby

Zlatan Ibrahimovic trainiert in Schweden jetzt auch wieder ausserhalb seines Zuhauses.

In heimischen Medien sind Fotos aufgetaucht, die den 38-jährigen Angreifer auf dem Trainingeslände von Hammarby zeigen. Beim Verein aus Stockholm ist Zlatan Ibrahimovic seit vergangenem Herbst Mitbesitzer. Medien und Öffentlichkeit sind auf dem Trainingsgelände nicht zugelassen, doch Spieler dürfen da trainieren. In Schweden sind die Restriktionen während der Corona-Pandemie allgemein weniger scharf als in vielen anderen Ländern.

Ibrahimovic nutzt diesen Vorteil aus. Er ist noch bis Ende Juni an Milan gebunden. Während der Serie A-Pause hält er sich aber in der schwedischen Heimat auf.

psc 9 April, 2020 15:35