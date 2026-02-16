SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neue Funktion

Francesco Totti steht vor der Rückkehr zur AS Roma

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Februar, 2026 16:48
Francesco Totti steht vor der Rückkehr zur AS Roma

Klublegende Francesco Totti wird bei seinem langjährigen Verein AS Roma wohl demnächst wieder eine offizielle Funktion übernehmen.

Der 49-Jährige bestätigt, dass eine Rückkehr bevorsteht. Gegenüber «Sky Italia» sagt Totti: «Ja, wir sind im Gespräch, und ich war auch mit Gian Piero Gasperini zum Abendessen verabredet. Es gibt einige Optionen, wir werden sehen.» Totti hatte für die Giallorossi während seiner Aktivkarriere bis 2017 insgesamt 785 Pflichtspiele bestritten.

Nun wird er wohl eine Aufgabe im Management des Serie A-Klubs übernehmen. Italienischen Medienberichten zufolge soll es die Position des Technischen Direktors sein. Als solcher würde er als Verbindungsglied zwischen sportlicher Leitung mit Trainer Gasperini sowie Sportdirektor Frederic Massara und Klubführung fungieren.

Mehr Dazu
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Qualität gesucht

AS Roma zeigt Interesse an Chelsea-Verteidiger
Neuzugänge

Serie A-Klubs vereinbaren am Dienstag 3 Deals für 60 Mio. Euro
Abraham & Douglas Luiz

Aston Villa verstärkt sich mit zwei Hochkarätern
Kommt von Atlético Madrid

Roma tütet Transfer von Giacomo Raspadori ein – alle Details
Mehr entdecken
Neue Funktion

Francesco Totti steht vor der Rückkehr zur AS Roma

16.02.2026 - 16:48
Vertrag läuft aus

Lorenzo Pellegrini bringt sich für Roma-Verlängerung in Stellung

14.02.2026 - 15:49
Rückkehr in die Heimat?

Boca Juniors träumen von Transfer von Paulo Dybala

10.02.2026 - 17:28
Aktuell unwahrscheinlich

AS Rom behält Vlahović im Blick

8.02.2026 - 10:12
Neuerlicher Wechsel

Bayern-Profi Bryan Zaragoza wird neu an Serie A-Klub ausgeliehen

2.02.2026 - 17:49
Neuer Angreifer

Statt Joshua Zirkzee: Roma gibt Angebot für Bayern-Star ab

31.01.2026 - 15:28
Wechsel steht zur Debatte

3 Klubs geben Angebote für Christopher Nkunku ab

30.01.2026 - 17:07
Abraham & Douglas Luiz

Aston Villa verstärkt sich mit zwei Hochkarätern

27.01.2026 - 16:33
Abgang möglich

AS Rom prüft Vorstoss bei Møller Wolfe

25.01.2026 - 19:02
Von Besiktas

Der englische Torjäger Tammy Abraham kehrt in die Premier League zurück

23.01.2026 - 13:48