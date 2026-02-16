Francesco Totti steht vor der Rückkehr zur AS Roma

Klublegende Francesco Totti wird bei seinem langjährigen Verein AS Roma wohl demnächst wieder eine offizielle Funktion übernehmen.

Der 49-Jährige bestätigt, dass eine Rückkehr bevorsteht. Gegenüber «Sky Italia» sagt Totti: «Ja, wir sind im Gespräch, und ich war auch mit Gian Piero Gasperini zum Abendessen verabredet. Es gibt einige Optionen, wir werden sehen.» Totti hatte für die Giallorossi während seiner Aktivkarriere bis 2017 insgesamt 785 Pflichtspiele bestritten.

Nun wird er wohl eine Aufgabe im Management des Serie A-Klubs übernehmen. Italienischen Medienberichten zufolge soll es die Position des Technischen Direktors sein. Als solcher würde er als Verbindungsglied zwischen sportlicher Leitung mit Trainer Gasperini sowie Sportdirektor Frederic Massara und Klubführung fungieren.