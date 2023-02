Galatasaray verhandelt mit Roma wegen Zaniolo

Nicolo Zaniolo könnte die AS Rom wohl doch zeitnah verlassen. Mit Galatasaray Istanbul tut sich offenbar eine neue Option auf.

Laut den Transferexperten Fabrizio Romano und Gianluca Di Marzio finden Verhandlungen zwischen der AS Rom und Galatasaray Istanbul hinsichtlich eines Transfers von Nicolo Zaniolo statt. In der Türkei hat das Transferfenster noch bis zum 8. Februar geöffnet, ein Deal wäre somit noch möglich. Neben Galatasaray soll auch Fenerbahce Interesse zeigen.

Zuvor sollen unter anderem die AC Mailand, Tottenham Hotspur und Bournemouth Interesse am 23-jährigen Offensivspieler bekundet haben. Zu einem Transfer kam es aber nicht. «Nach dem Spiel gegen Spezia habe ich gesagt, dass ich dachte, er würde bleiben, und jetzt sage ich, dass es leider so aussieht, als würde das wirklich passieren. Wenn Sie die Einzelheiten wissen wollen, werde ich sie nicht verraten», so Trainer José Mourinho jüngst.

adk 5 Februar, 2023 17:04