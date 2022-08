Remo Freuler steht kurz vor Wechsel in die Premier League

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, sind die Gespräche über einen Wechsel des Mittelfeldspielers zu Premier League-Aufsteiger Nottingham Forest weit fortgeschritten. Die Ablöse könnte rund 9 Mio. Euro betragen. Freuler soll auf den Transfer nach England pochen und möchte Atalanta nach insgesamt sechseinhalb mehrheitlich erfolgreichen Jahren offenbar verlassen. Der Anreiz künftig in England zu spielen ist für den Nati-Star gross.

Nottingham Forest are now getting closer to signing Remo Freuler. Fee around €9m discussed with Atalanta and progressing to the final stages. 🚨🇨🇭 #NFFC

Freuler wants Nottingham Forest as priority. pic.twitter.com/Z8LiFYoVmY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2022