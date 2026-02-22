SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Balde im Fokus: Inter und Manchester United prüfen Optionen

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 22 Februar, 2026 10:31
Die Zukunft von Alejandro Balde beim FC Barcelona scheint trotz seiner sportlichen Bedeutung nicht vollständig gesichert. Laut der spanischen Zeitung «Sport» könnte der 22-Jährige den Klub verlassen, sollte ein entsprechend hoch dotiertes Angebot eingehen. Mehrere europäische Vereine beobachten die Situation des Linksverteidigers aufmerksam.

Besonders konkret wird das Interesse aus Italien. Nach Informationen von «365 Scores» erwägt Inter Mailand, im kommenden Sommer einen Vorstoss zu wagen. Gleichzeitig berichtet «Goal.com», dass auch Manchester United Balde weiterhin auf dem Zettel hat. Bereits im Frühjahr 2025 soll ein Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro abgelehnt worden sein, während im Februar 2026 über eine mögliche Offerte von 40 Millionen Euro spekuliert wurde.

Sportlich nimmt Balde unter Trainer Hansi Flick eine wichtige Rolle ein, sein Vertrag läuft noch bis Juni 2028. Entsprechend liegt die Entscheidungshoheit klar bei Barcelona. Mit einem geschätzten Marktwert von rund 60 Millionen Euro wäre ein Transfer nur bei einer erheblichen Summe realistisch – alles darunter dürfte die Katalanen kaum zum Umdenken bewegen.

