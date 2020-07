Deadline für Ausstiegsklausel bei Lautaro Martinez läuft heute ab

Am heutigen Dienstag läuft die Deadline für die Ausstiegsklausel bei Inter-Stürmer Lautaro Martinez ab.

Derzeit deutet alles darauf hin, dass der 22-jährige Argentinier seine Schuhe auch in der neuen Saison für die Nerazzurri schnürt. Der FC Barcelona ist zwar schon seit langem am Torjäger interessiert, scheint aber die geforderten 111 Mio. Euro Ablöse nicht aufbringen zu können. Inter hat bereits mehrfach klargestellt, dass Lautaro Martinez nur dann geht, wenn ein Verein diese Summe rechtzeitig, also bis am 7. Juli, aufbringt. Auf einen Spielertausch lässt sich der Serie A-Klub nicht ein.

Stattdessen könnte der bis 2023 gültige Kontrakt mit Martinez schon bald verlängert werden. Im Zuge dessen würde Inter wohl auch die geforderte Ablöse bei der Ausstiegsklausel noch einmal erhöhen.

psc 7 Juli, 2020 09:51