Inter Mailand zweifelt an Weiterbeschäftigung von Romelu Lukaku

Inter Mailand muss aktuell mal wieder auf Romelu Lukaku verzichten. Die Rückkehr des Sturmtanks hatten sich die Nerazzurri definitiv anders vorgestellt. Und weil das Leihgeschäft überhaupt nicht nach Vorstellung läuft, ergeben sich Zukunftszweifel.

Inter Mailand ist nicht mehr vollends davon überzeugt, die Zusammenarbeit mit Romelu Lukaku über die kommende Saison auszudehnen. Der «Gazzetta dello Sport» zufolge nehmen die Entscheidungsträger langsam Abstand davon, den 29 Jahre alten Sturmbrecher für eine weitere Saison auszuleihen. Das war ursprünglich der Plan.

Die Nerazzurri sollen wegen der auffällig häufigen Verletzungen von Lukaku inzwischen grosse Zweifel haben. Aufgrund von verschiedenartigen Blessuren, meist mit muskulärem Hintergrund, verpasste Lukaku in dieser Saison bereits 17 Pflichtspiele.

Und so schnell wird der Belgier offenbar auch erst mal nicht zurückkehren. Für das an diesem Dienstag (21 Uhr) stattfindende Achtelfinal in der Coppa Italia gegen Parma Calcio soll Lukaku definitiv fehlen. Inter hofft auf eine Rückkehr zum Finale in der Supercoppa am Mittwoch kommender Woche gegen den Stadtrivalen AC Mailand.

aoe 10 Januar, 2023 11:55