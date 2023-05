Pochettino will 3 Topspieler aus der Serie A zu Chelsea holen

Mauricio Pochettino wird beim FC Chelsea in Kürze einen Dreijahresvertrag als neuer Trainer unterschreiben. Der Argentinier formuliert bereits eine Wunschliste mit potentiellen Neuzugängen. Profis aus der Serie A spielen dabei eine wichtige Rolle.

Laut einem Bericht des "Guardian" wünscht sich Pochettino insbesondere Napoli-Torjäger Victor Osimhen in sein Team. Ob der Nigerianer den Gang an die Stamford Bridge antritt, ist allerdings aus sportlichen und finanziellen Gründen fraglich. Die Londoner werden in der kommenden Saison nicht in der Champions League vertreten sein.

Als Alternative für die Verstärkung des Sturms gilt Inter-Profi Lautaro Martinez. Von seinem argentinischen Landsmann ist Pochettino offenbar ebenfalls angetan.

Schliesslich ist auch Inter-Goalie André Onana ein Thema bei Chelsea. Der 27-jährige Kameruner steht bei den Nerazzurri allerdings bis 2027 unter Vertrag.

psc 16 Mai, 2023 17:35