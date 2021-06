Allegri will einen Sassuolo-Profi unbedingt zu Juve holen

Nachdem die Trainerfrage bei Juventus entschieden ist, beginnt die Kaderplanung für die kommende Saison so richtig. Massimiliano Allegri hat mit Manuel Locatelli einen eindeutigen Wunschspieler.

Der Mittelfeldspieler von Sassuolo galt in Turin bereits vor der Ankunft von Allegri als heisser Transferkandidat. Da passt es gut, dass auch der neue (alte) Coach in der kommenden Saison auf die Dienste des früheren Milan-Juniors zählen möchte. Locatelli steht in Sassuolo noch bis 2023 unter Vertrag. Der Abgang des Defensivstrategen in diesem Sommer gilt aber als wahrscheinlich. Juve hat wohl gute Chancen auf einen Transfer.

psc 8 Juni, 2021 15:13