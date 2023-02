Cristiano Ronaldo wünscht sich Ex-Juve-Kollege bei Al Nassr

Cristiano Ronaldo steht seit Januar bei Al Nassr unter Vertrag. Nun hätte der Portugiese wohl gerne, dass ihm ein früherer Teamkollege von Juventus folgt.

Bei Juventus verstand sich Cristiano Ronaldo blendend mit Ersatzkeeper Carlo Pinsoglio. Die beiden pflegen noch heute eine Freundschaft. Und laut Angaben der italienischen Sportzeitung «La Gazzetta dello Sport» habe Ronaldo seinen Kumpel nun konkret mit dem Vorhaben kontaktiert, zu Al Nassr zu wechseln.

In Saudi-Arabien könnte Pinsoglio im kommenden Sommer David Ospina ersetzen. Bei Juve läuft Pinsoglios Vertrag schliesslich aus und auf Spielzeit kommt er dort nicht. So blieb er in dieser Saison noch ohne Einsatz.

adk 26 Februar, 2023 13:45