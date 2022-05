Juve-Coach Allegri nennt das wahrscheinliche Ziel von Chiellini

Giorgio Chiellini wird Juventus Turin im Sommer verlassen. Den Innenverteidiger dürfte es in die USA ziehen.

Seinen zum 30. Juni auslaufenden Vertrag wird Giorgio Chiellini bei Juventus Turin nicht verlängern. Der 37-Jährige wird die ‘Alte Dame’ damit nach insgesamt 559 Pflichtspielen (36 Tore) verlassen. Doch wohin?

“Giorgio Chiellini wird wahrscheinlich eine neue Erfahrung in der MLS machen – oder er wird in den Ruhestand gehen, es liegt an ihm”, wird Juventus Turins Coach Massimiliano Allegri vom italienischen Transferexperten Fabrizio Romano zitiert. Los Angeles FC hat demnach bereits Chiellini ein Angebot unterbreitet und wartete auf seine Entscheidung. Daneben gäbe es noch einen Verein, der Interesse bekunden soll. Welcher dies ist, lässt Romano unerwähnt.

adk 15 Mai, 2022 16:11