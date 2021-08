Juve bringt Locatelli-Deal zum Abschluss

Der von Juventus angepeilte Transfer des italienischen Nationalspielers Manuel Locatelli steht vor dem Vollzug.

Nach Angaben von “goal.com” könnte der Wechsel des Sassuolo-Profis zur alten Dame noch am Freitag über die Bühne gehen. Demnach steht eine Einigung unmittelbar bevor. Sassuolo-Verantwortliche sind für weitere und möglicherweise finale Verhandlungen nach Turin gereist. Die Ablöse für Locatelli soll sich im Bereich von 40 Mio. Euro bewegen. Es wird sich wohl um ein Leihgeschäft mit Kaufpflicht handeln. Locatelli ist grundsätzlich noch bis 2023 an Sassuolo gebunden.

Juve ist schon lange hinter dem 23-jährigen Spielmacher her. An der Europameisterschaft konnte dieser noch einmal Werbung in eigener Sache machen.

psc 13 August, 2021 09:12