Stürmer gesucht

Juventus arbeitet an Icardi-Rückkehr nach Italien

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 1 Februar, 2026 16:21
Juventus arbeitet an Icardi-Rückkehr nach Italien

Juventus Turin beschäftigt sich intensiv mit einer möglichen Verpflichtung von Mauro Icardi. Nach Informationen von «Sky Sport» möchte der italienische Rekordmeister den Stürmer nicht erst im Sommer ablösefrei holen, sondern bereits jetzt Nägel mit Köpfen machen. Geplant ist ein Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

Die Gespräche gelten allerdings als anspruchsvoll. Galatasaray müsste im Falle eines Abgangs zunächst einen adäquaten Ersatz für den Argentinier finden, was den Deal verzögert. Zudem besteht zwischen Icardi und der Klubführung in Istanbul bislang keine finale Einigung über seine Zukunft.

Transferexperte Alfredo Pedullà bestätigt, dass Juventus bereits Kontakt aufgenommen hat. Auch wenn der Weg zu einem Abschluss noch steinig ist, laufen die Verhandlungen weiter.

