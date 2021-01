Juventus sieht von Stürmerverpflichtung ab

Juventus Turin wurde im laufenden Januar-Transferfenster mit zahlreichen Stürmern in Verbindung gebracht. Verpflichten werden die Bianconeri wohl aber niemanden.

Um das Sturmduo um Cristiano Ronaldo und Alvaro Morata zu entlasten, wollte Juventus Turin ursprünglich im Winter einen Backup holen. Die geeignete Option hierfür scheint sich aber nicht ergeben zu haben.

“Wir brauchen keinen neuen Stürmer”, betonte Juve-Coach Andrea Pirlo auf der Pressekonferenz am Samstag, nachdem seine Mannschaft mit 2:0 gegen Bologna gewonnen hat. “Wir müssen uns auf uns selbst fokussieren”, so der Italiener, der anmerkte: “Es liegt an uns, den Weg erfolgreich zu bestreiten.”

adk 24 Januar, 2021 16:05