Juventus Turin schliesst Akte Xaver Schlager wohl

Xaver Schlager ist bei Juventus Turin ein Thema, um im Sommer das Mittelfeld zu verstärken. Es bestehen allerdings Zweifel an einem Transfer.

Juventus Turin wird sich wohl nicht länger mit einem Transfer von Xaver Schlager beschäftigen. Dem Fussballinfluencer Fabrizio Romano zufolge haben die Bianconeri schon seit einigen Wochen keine Bemühungen mehr in dieser Personalie angestellt.

Im Piemont wird daran gezweifelt, ob Schlager der richtige Spieler für einen Transfer im Sommer ist. Grund hierfür seien die beiden Kreuzbandrisse, die sich der 28-Jährige in der Vergangenheit zugezogen hat.

Vollends vom Tisch sei ein potenzieller Wechsel noch nicht, Juve beschäftigt sich aber noch mit zahlreichen anderen Optionen für das Mittelfeld. Die präferierte Option scheint der Nationalspieler aus Österreich nicht.

Fest steht unterdessen, dass Schlager RB Leipzig im Sommer ablösefrei verlassen wird. Nach vier gemeinsamen Jahren ist nach dieser Saison also Schluss.