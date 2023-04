Klare Tendenz bei Juventus Turin und Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri ist bei Juventus Turin keinesfalls von Kritik befreit. Der Rekordmeister verfolg trotz allem einen klaren Weg mit dem Übungsleiter.

Für Massimiliano Allegri wird es bei Juventus Turin aller Wahrscheinlichkeit weitergehen. Die Alte Dame ist laut «Gazzetta dello Sport» weiterhin davon überzeugt, dass Allegri der richtige Mann auf dem Trainerposten ist.

Und obwohl er nach dem 0:1 und dem damit verbundenen Ausscheiden im Halbfinal der Coppa Italia gegen Inter Mailand fuchsteufelswild war, schätzt Juve die Gelassenheit Allegris, wie er mit dieser sportlich wenig erfolgreichen Saison umgeht und die Moderation übernimmt.

Der Zug in Richtung Titelgewinn in der Serie A ist schon lange abgefahren, in der Champions League gab Juve teilweise ein katastrophales Bild ab. Von den letzten sechs Pflichtspielen wurde gerade mal eines gewonnen (2 Remis, 4 Niederlagen).

Immerhin besteht noch die Chance auf eine grosse Trophäe. Im Halbfinal der Europa League geht es für Allegri und Co. gegen Rekordsieger FC Sevilla. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, nach denen Zinedine Zidane Juve gerne als Trainer übernehmen möchte.

aoe 29 April, 2023 10:22