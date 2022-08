Paul Pogba hat Entscheidung über Knieoperation noch nicht getroffen

Den französischen Mittelfeldspieler Paul Pogba plagen schon seit längerem Probleme mit dem Meniskus des rechten Knies. Ob er tatsächlich einen grösseren Eingriff vornehmen lässt, ist offen.

Der 29-jährige Juve-Profi hat sich laut “Gazzetta dello Sport” am Dienstag in Lyon mit dem Kniespezialisten Bertrand Sonnery-Cotter getroffen. Dieser soll Pogba beraten haben. Ob der Spielmacher die im Raum stehende Operation durchführen lässt, steht noch nicht fest. Pogba verletzte sich vor kurzem im Training. Einige Wochen muss er deshalb definitiv pausieren. Sollte es zum Eingriff kommen, wären es wohl sogar Monate – auch die WM-Teilnahme Ende des Jahres ist dann in Gefahr.

Früher oder später wird sich Pogba wohl in jedem Fall operieren lassen müssen.

psc 2 August, 2022 17:21