Perfekt: Juve begrüsst Neuzugang Manuel Locatelli

Juventus hat den Transfer von Mittelfeldspieler Manuel Locatelli unter Dach und Fach gebracht.

Wie die Turiner am Mittwochabend bestätigen, hat der 23-jährige Spielgestalter einen Vertrag bis 2026 unterzeichnet. Bis 2023 läuft eine zweijährige Leihe. In der Saison 2022/23 greift aber eine Kaufpflicht, sobald Juve den ersten Punkt in der Meisterschaft holt. Juve zahlt dann insgesamt 35,5 Mio. Euro Ablöse an Sassuolo, wo Locatelli in den letzten drei Jahren unter Vertrag stand.

psc 18 August, 2021 18:55