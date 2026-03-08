SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Grosses Interesse

Premier-League-Klubs beobachten Juventus-Verteidiger Pierre Kalulu

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 8 März, 2026 19:11
Der Innenverteidiger Pierre Kalulu könnte im kommenden Sommer zum Thema auf dem Transfermarkt werden. Laut einem Bericht der italienischen Sportzeitung «La Gazzetta dello Sport» verfolgen mehrere Vereine aus der Premier League die Situation des Franzosen bei Juventus aufmerksam.

Der Turiner Klub soll einen möglichen Verkauf nicht ausschliessen, da Einnahmen aus Transfers benötigt werden könnten, um neue Verpflichtungen zu finanzieren. Besonders Liverpool wird in diesem Zusammenhang als konkreter Interessent genannt. Auch Manchester United soll den Abwehrspieler hoch einschätzen und seine Entwicklung genau beobachten.

Kalulu wechselte im Juli 2025 nach Turin und steht dort noch bis Juni 2029 unter Vertrag. Für die französische Nationalmannschaft absolvierte der 25-Jährige bislang eine Partie. Sein Marktwert wird laut Transfermarkt derzeit auf rund 28 Millionen Euro geschätzt. In der laufenden Saison der Serie A kam der Verteidiger bislang auf zwei Einsätze, in denen ihm vier Tore und eine Vorlage gelangen.

