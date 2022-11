Serbien ist nervös wegen Verletzung von Dusan Vlahovic

Serbien zittert vor WM-Start um die Teilnahme von Dusan Vlahovic, der sich bei Juventus verletzt hat.

Der 22-Jährige fehlt den Turinern derzeit wegen Adduktorenbeschwerden. Diese Probleme begleiten ihn schon seit längerem und verhindern auch einen Einsatz im Spiel gegen Verona am Mittwochabend. Ob er im letzten Klubspiel vor der WM am kommenden Wochenende gegen Lazio einsatzbereit ist, bleibt fraglich. Auch die serbische Nationalmannschaft muss möglicherweise um Vlahovic zittern, der nicht in Vollbesitz seiner Kräfte ist.

Serbien startet am 24. November mit dem Kracher gegen Brasilien in die WM-Endrunde in Katar.

