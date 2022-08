3:2-Sieg in Lugano! St. Gallen schießt sich an die Super-League-Spitze

In der 6. Runde der Super League hat sich der FC St. Gallen mit 3:2 gegen den FC Lugano durchgesetzt und sich damit vorübergehend an die Tabellenspitze katapultiert.

Für den FC St. Gallen gab es am Sonntag den nächsten Dreier zu bejubeln. Die Espen gewannen auswärts beim FC Lugano mit 3:2. Dabei waren die Hausherren früh durch einen Penalty von Zan Celar (6.) in Führung gegangen. Vor der Pause trafen bei den Gästen Jeremy Guillemenot (29.) und Christian Witzig (45.+2), nach dem Seitenwechsel Lukas Grötler per Penalty (59.). Boris Babics Tor für Lugano (65.) betrieb nur noch Ergebniskorrektur.

adk 28 August, 2022 16:10