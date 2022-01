FC Basel: 2 weitere Kandidaten für die Cabral-Nachfolge

Nachdem klar ist, dass Arthur Cabral den FC Basel in Richtung Florenz verlässt, suchen die Bebbi händeringend nach Ersatz. Zwei weitere Kandidaten tauchen auf.

Nach Angaben von “Blick” beschäftigt sich der FCB unter anderem mit Jean-Philippe Mateta von Crystal Palace. Der Franzose ist in dieser Saison von Mainz 05 an den Premier League-Klub ausgeliehen. Dort konnte er sich allerdings nicht als Stammspieler durchsetzen. Ein Abbruch der Leihe und Winterwechsel ist denkbar. Ob er sich einen Wechsel in die Super League vorstellen kann, ist unklar.

Ein weiterer Kandidat ist der Zeitung zufolge Evann Guessand (20) von Nizza. Der Youngster war in der vergangenen Saison an Lausanne-Sport ausgeliehen und konnte bereits Erfahrungen in der Super League sammeln.

Kein Thema am Rheinknie sind nach 4-4-2.ch-Informationen hingegen die beiden Ukrainer Vladyslav Supryaga (21) von Dynamo Kiew und Danylo Sikan (20) von Shakhtar Donezk, die zuletzt ebenfalls als mögliche Verstärkungen gehandelt wurden.

psc 26 Januar, 2022 18:12