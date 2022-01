Arthur Cabral verlässt den FCB: “Fällt schwer, von euch Abschied zu nehmen”

Was sich in den letzten Tagen angebahnt hatte, ist nun offiziell bestätigt: Arthur Cabral verlässt den FC Basel nach zweieinhalb überaus erfolgreichen Jahren und geht eine Zusammenarbeit mit dem AC Florenz ein.

Arthur Cabral und der FC Basel gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. “König Arthur” zieht weiter, schreiben die Bebbi in einem offiziellen Statement. Der Torjäger vom Dienst heuert beim italienischen Erstligisten AC Florenz an. Dem Vernehmen nach erhält Cabral in der Toskana einen bis 2026 datierten Langfristvertrag.

“Ich möchte mich beim Klub und euch Fans dafür bedanken, was ich hier in Basel erleben durfte. Ich hatte schon immer Träume und Ziele, aber ich hätte nicht gedacht, dass es jemals so schwer sein würde, von euch Abschied zu nehmen”, so Cabrals Worte voller Demut. “Ich werde mich mein Leben lang an diese schöne Zeit und die vielen schönen Momente erinnern und den FCB stets in meinem Herzen tragen.”

Cabral kommt in dieser Spielzeit auf überragende 27 Tore und acht Vorlagen in 31 Partien. Damit ist der 23-Jährige nach aktueller Hochrechnung einer der besten Scorer des Planeten. Die Stürmersuche am Rheinknie läuft derweil auf Hochtouren. Nach 4-4-2.ch-Informationen ist Jean-Philippe Mateta die Wunschlösung der Basler Verantwortlichen. Evann Guessand befindet sich ebenfalls in der Verlosung.

aoe 29 Januar, 2022 11:32