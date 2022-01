Bestätigt: Cabral ist zum Medizintest in Florenz angekommen

Am Freitag soll dann der Medizintest beim Serie A-Klub erfolgen. Dies ist das letzte Element, das bis zur Vertragsunterzeichnung noch fehlt. Die Klubs und der Spieler haben sich über alle Parameter des Transfers geeinigt: Medienberichten zufolge fliessen rund 15 Mio. Euro von der Toskana ans Rheinknie. Cabral wird bei der Fiorentina einen langfristigen Vertrag bis 2026 mit einem Jahressalär von rund 1,7 Mio. Euro (plus Boni) unterzeichnet.

Damit endet die Zeit für den frisch gebackenen Super League-Spieler des Jahres 2021 in Basel nach insgesamt zweieinhalb Jahren. Der Abgang des 23-jährigen Brasilianers soll durch zwei Stürmer, die in den kommenden Tagen verpflichtet werden, kompensiert werden.

Grund für den Transfer ist der Wechsel von Fiorentinas Torjäger Dusan Vlahovic, der sich für 75 Mio. Euro Juventus anschliesst. Cabral ist sein Ersatz.

