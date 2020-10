FCB lehnt Schalke-Angebot für Silvan Widmer ab

Silvan Widmer vom FC Basel hat Interesse in der Bundesliga geweckt. Ein Angebot von Schalke 04 reicht allerdings nicht aus.

Nach Angaben “Sky” lehnen die Bebbi die Offerte der Gelsenkirchener ab. Diese wollten den Schweizer Nationalspieler offenbar mit Kaufoption ausleihen. Ein Transfer des 27-Jährige ist aber bereits vom Tisch. Stattdessen wird Kilian Ludewig nach Schalke wechseln. Der 20-Jährige ist seit Jahresbeginn von Red Bull Salzburg an den FC Barnsley in die englische Championship ausgeliehen. Nun führt ihn sein Weg in die Bundesliga.

Auf Schalke gibt es derweil einen weiteren Abgang: Sebastian Rudy wird nach Angaben von “Sport 1” wie schon im Vorjahr erneut für eine Saison an Hoffenheim ausgeliehen.

psc 5 Oktober, 2020 11:55