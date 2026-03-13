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Geduld gefragt

Der Comeback-Plan von FCB-Verteidiger Flavius Daniliuc ist kompliziert

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 März, 2026 16:02
Der Comeback-Plan von FCB-Verteidiger Flavius Daniliuc ist kompliziert

Der österreichische Abwehrspieler Flavius Daniliuc fehlt beim FC Basel wegen eines Muskelfaserrisses seit Mitte Februar. Der Comeback-Plan steht, aber er benötigt viel Geduld.

Eigentlich wollte der 24-Jährige schon längst wieder auf dem Platz stehen. Die Blessur im Hüftbeuger hat dies bislang aber verhindert. Immerhin gibt es in dieser Woche laut «Blick» gute Nachrichten von und für Daniliuc: Er ist vor einigen Tagen wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Wann Daniliuc dann auch wieder im Aufgebot steht, ist noch unklar. Es besteht immerhin die Hoffnung, dass dies schon im Heimspiel gegen Servette am kommenden Sonntag der Fall ist. Trainer Stephan Lichtsteiner sagt in einer Presserunde: «Wir müssen noch das Abschlusstraining abwarten. Aber es gibt die Möglichkeit, dass er zumindest im Aufgebot ist.» Sobald er vollständig genesen ist, wäre der Österreicher in der Innenverteidigung wohl an der Seite von Neuzugang Becir Omeragic (24) gesetzt.

Möglicherweise noch dichter vor einem Comeback steht Finn van Breemen (23), der letztes Wochenende bereits wieder auf der Ersatzbank Platz nahm und zuvor in der U21 spielte. Der Niederländer war lange Zeit raus.

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