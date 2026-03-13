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Besonderes Heimspiel

Der FC Basel feiert 25-jähriges Jubiläum des Joggeli ganz speziell

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 März, 2026 15:14
Der FC Basel feiert 25-jähriges Jubiläum des Joggeli ganz speziell

Der FC Basel feiert am Sonntag beim Heimspiel gegen Servette das 25-jährige Jubiläum des Joggeli.

Am 15. März 2001 wurde das Stadion mit der Partie gegen Lausanne-Sport eröffnet. Genau 25 Jahre später spielt der FCB wieder gegen ein Team aus der Schweiz und feiert dies gebührend. Wie die Bebbi ankündigen, wird das Heimspiel von zahlreichen Rückblicken auf besondere Momente im Stadion umrahmt.

Vor Anpfiff kann die Mannschaft um 14.50 Uhr bei der Ankunft mit dem Mannschaftsbus bereits empfangen werden. Noch gibt es die Möglichkeit, die Partie mit 5 Kollegen und Kolleginnen auf den exklusiven Premium Seats zu bestaunen. Auch VIP-Plätze sind noch verfügbar.

Sportlich geht es für das Team von Trainer Stephan Lichtsteiner darum, eine Antwort auf die 0:3-Schlappe beim FC St. Gallen am vergangenen Wochenende zu liefern.

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