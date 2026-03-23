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Benié Traoré

Nur ein einziger Basler erhält Aufgebot für eine Nationalmannschaft

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 März, 2026 09:48
Nur ein einziger Basler erhält Aufgebot für eine Nationalmannschaft

Der Kader des FC Basel bestand in der Vergangenheit aus sehr vielen Nationalspielern. Inzwischen ist dies anders. Tatsächlich wurde nur ein einziger Profi der aktuellen Profi-Mannschaft für eine A-Nationalmannschaft aufgeboten.

Dabei handelt es sich um Benié Traoré, der in den kommenden Tagen für die Elfenbeinküste ran darf und auf der Insel gegen Südkorea und Schottland testen wird. Traoré ist erstmals seit anderthalb Jahren wieder dabei. Ob der Flügelstürmer dann auch ein Ticket für die WM-Teilnahme erhält, ist noch offen. Die Ivorer treffen am Turnier im Sommer auf Ecuador, Deutschland und Curaçao.

Andere A-Nationalspieler gibt es beim FCB zurzeit nicht. Einzig für Nachwuchsauswahlen stehen in den kommenden Tagen noch einige im Einsatz. So etwa Shootingstar Giacomo Koloto, der nach dem Bestreiten der U17-WM im vergangenen Sommer nun bereits in der U21 zum Zug kommt.

Ob im Sommer erstmals seit 2002 keinen Spieler mehr an der WM stellen wird, ist offen. Eine Möglichkeit ist es inzwischen.

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