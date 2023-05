Fanmarsch: Die FCB-Fans präsentieren sich in Florenz lautstark

Bereits mehrere Stunden vor Anpfiff machen sich die mitgereisten FCB-Fans in Florenz lautstark bemerkbar.

Im Gegensatz zum Viertelfinale in Nizza durften die FCB-Fans wieder uneingeschränkt in die toskanische Metropole reisen. In grosser Anzahl legen sie vor dem Spiel einen Fanmarsch durch die Innenstadt hin. Der FCB hofft im Hinspiel des Conference League-Halbfinals auf ein gutes Resultat. Das Rückspiel findet in der kommenden Woche im St. Jakob-Park statt.

psc 11 Mai, 2023 13:57