Abgeblitzt

Der FC Basel versuchte Andrin Hunziker vergeblich zurückzuholen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 20 Februar, 2026 09:52
Der FC Basel hat in diesem Winter im Zuge seiner Suche nach neuen Stürmer auch eine Rückholaktion von Andrin Hunziker gestartet. Sie verlief allerdings erfolglos.

FCB-Sportchef Daniel Stucki bestätigt im Podcast «Achzädreyenünzig», dass die Personalie am Rheinknie intensiv besprochen wurde. Hunziker wurde im vergangenen Sommer für ein Jahr an den FC Winterthur ausgeliehen. Dort zeigt er sehr solide Leistungen. Aktuell steht der Angreifer in 23 Super League-Spielen bei acht Treffern.

Bei den Bebbi ist man mit den Auftritten des 22-jährigen Eigengewächses sehr zufrieden. Stucki sagt auch, dass es eigentlich das Ziel des FCB war, dass sich Hunziker während eines ganzen Jahres in Winterthur entwickeln und auch regelmässig spielen kann.

Wegen der Engpässe im Angriff versuchte man dennoch, ihn in der Winterpause zurückholen. Dabei stiess man aber auf den Widerstand von Winterthur. Einen vorzeitigen Abgang des treffsichersten Stürmers lehnten die Zürcher ab. Eine Option zur vorzeitigen Rückkehr bestand nicht, weshalb Hunziker definitiv die gesamte Saison in der Eulachstadt spielen wird. Ab nächster Saison spielt Hunziker in den FCB-Planungen dann aber eine gewichtige Rolle, wie Stucki betont. Vertraglich ist der Youngster bis 2027 an den FCB gebunden.

