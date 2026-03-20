Der FC Basel baut sein Scouting massiv aus

Der FC Basel wird sein internationale Scouting im Hinblick auf die kommende Saison massiv ausbauen.

Klubpräsident David Degen bestätigt im klubeigenen Podcast «Achzädreyenünzig», dass der Verein für nächste Saison die aktuelle Anzahl der Scouts gleich verdoppeln will – von deren 3 auf 6. Vor allem im internationalen Bereich wollen sich die Bebbi besser aufstellen.

Degen betont mehrfach, dass er ein Freund davon ist, ausländische Talente zu holen, diese auszubilden und dann mit Gewinn zu verkaufen. Diese Strategie ist in der Vergangenheit mehrfach aufgegangen. Viele dieser Youngster haben inzwischen bei Klubs in den Top 5-Ligen einen festen Platz gefunden. Zu nennen sind etwa Riccardo Calafiori, Andy Diouf, Thierno Barry oder Renato Veiga.

Geplant ist auch die Verpflichtung eines Technischen Direktors. Dieser soll die Strukturen professionalisieren. Degen sagt: «Wir müssen schneller und noch aktiver sein.» Die Konkurrenzsituation ist nicht zuletzt aufgrund des Datenscoutings und der vielen technischen Hilfsmittel inzwischen riesig. Der FCB will die Herausforderung annehmen.