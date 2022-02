Tinte trocken: Der FC Basel verpflichtet Bundesliga-Torjäger Adam Szalai

Der FC Basel macht sein Versprechen wahr und holt mit Adam Szalai noch einen weiteren Stürmer.

Wie 4-4-2.com weiss, wechselt der langjährige Bundesliga-Profi von Mainz 05 ans Rheinknie. Der Deal konnte am Dienstag noch vor der Deadline um 18 Uhr abgewickelt werden. Der FCB übernimmt den Angreifer fix. Dieser hatte zuvor seinen noch bis Saisonende laufenden Vertrag in Mainz aufgelöst. Nach dem Abgang von Arthur Cabral ist Szalai neben dem Russen Fedor Chalov die zweite Verstärkung für das Sturmzentrum. Der Routinier blickt auf 276 Bundesliga-Spiele zurück. Dabei sind ihm 54 Tore geglückt. In dieser Saison stand er für Mainz in der Liga noch 12 Mal auf dem Platz – letztmals am vergangenen Wochenende. Er ist auch Kapitän der ungarischen Nationalmannschaft, für die er bereits 78 Länderspiele bestritt.

Der gross gewachsene Angreifer (1.93 Meter) bringt vor allem ein physisches Element zum FCB, das nach dem Abgang von Cabral vermisst wurde.

Neben Szalai unterschreibt beim FCB am Deadline Day auch der serbische Abwehrspieler Strahinja Pavlovic.

psc 15 Februar, 2022 19:20