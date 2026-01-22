SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Der FC Basel meldet bei Julien Duranville Vollzug

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 22 Januar, 2026 19:00
Der FC Basel verkündet den Transfer von Julien Duranville am Donnerstagabend.

Kurz vor Kickoff des Europa League-Spiels bei Red Bull Salzburg bestätigen die Bebbi die Leihe des Dortmunders. Duranville wird bis Saisonende für den FCB spielen. Eine anschliessende Kaufoption besteht nicht. Basel würde aber an einem künftigen Transfer des 19-jährigen Belgiers partizipieren.

Der Flügelstürmer steht beim BVB bis 2028 unter Vertrag, kam in dieser Saison allerdings noch zu keinem Profieinsatz. Dies wird sich in Basel rasch ändern.

Sportdirektor Daniel Stucki sagt zum Neuzugang: «Wir sind sehr froh, dass wir Julien von einer Leihe in Basel überzeugen konnten, denn es ist nicht selbstverständlich, dass ein solcher Spieler von einem Topclub wie Dortmund in die Schweiz wechselt. Er ist ein sehr dribbelstarker, explosiver Flügelspieler, der bei Anderlecht hervorragend ausgebildet wurde. Bei Borussia Dortmund hatte er aufgrund einer Schulterverletzung zuletzt wenig Spielzeit und eben diese kann er bei uns nun aber bekommen. Für einen jungen Spieler ist Spielpraxis auf höchstem Niveau entscheidend, um danach bei einem Topclub den nächsten Schritt zu machen. Wir sind überzeugt, dass Julien uns von Anfang an helfen wird, im besten Fall bereits am Sonntag gegen den FC Zürich.»

Duranville meint: «Ich freue mich sehr, dass die Leihe zum FC Basel geklappt hat. Nach einem Gespräch mit Sportdirektor Daniel Stucki und Cheftrainer Ludovic Magnin hatte ich direkt ein sehr gutes Gefühl und für mich war sehr schnell klar, dass ich diese Leihe unbedingt anstreben möchte. Ich habe schon viel gehört von der Stimmung im St. Jakob-Park und freue mich sehr, dass ich bereits morgen zum Team stossen werde.»

