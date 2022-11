Der FC Basel hält sich in der Playoff-Frage bedeckt

Im Hinblick auf die Abstimmung zur Einführung bzw. Verhinderung von Playoffs in der Super League anlässlich der Generalversammlung der Liga am 11. November zeichnet sich ein sehr knappes Resultat ab. Der FC Basel lässt sich im Vorfeld nicht in die Karten blicken.

Trotz Gegenwind aus dem eigenen Fanlager votierte der FCB im Frühling für die Einführung von Playoffs. Ob die Klubleitung ihre Meinung nun ändert, ist unklar. Via Twitter lässt der Verein am Montag lediglich verlauten, dass der «Verwaltungsrat die neue Ausgangslage zur Kenntnis genommen» habe und im Hinblick auf die Abstimmung am Freitag eine Analyse «nach bestem Wissen und Gewissen» vornehme. Was dies nun heisst, ist unklar. Für die Abschmetterung der Playoff-Einführung haben sich bisher sieben Klubs öffentlich bekannt. Vier weitere Gegenstimmen sind notwendig, damit der Antrag des FC Zürich erfolgreich ist.

Aktuell können wir in dieser Sache folgendes sagen: Unser Verwaltungsrat hat die neue Ausgangslage zur Kenntnis genommen und analysiert diese im Hinblick auf die Abstimmung am 11. November 2022 nach bestem Wissen und Gewissen. — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) November 7, 2022

psc 7 November, 2022 12:04