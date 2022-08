Der FC Basel räumt Probleme beim Catering ein

Der FC Basel räumt ein, zurzeit ein Problem mit dem Catering zu haben. Verbesserungen werden angekündigt.

Matchbesucher müssen sich an den Catering-Ständen zurzeit über teilweise sehr lange Wartezeiten ärgern. Vor allem bei gut besuchten Spielen ist das Problem akut. “Dessen ist sich der FCB bewusst, die Situation ist für alle unbefriedigend”, teilt der Klub in einer Mitteilung am Freitag mit.

Man könne aber “zeitnah eine teilweise Entlassung” in Aussicht stellen, führt der FCB aus. So werden unter anderem die “Biercorner” an diversen Stellen im Stadion wieder zurückkommen. In Zusammenarbeit mit den Partnern sei man mit Hochdruck daran, die Catering-Situation im St. Jakob-Park zu entspannen und verbessern: “Mit dem grossen Ziel, dass der FCB weiterhin in einem vollen und emotionsgeladenen Joggeli spielen kann und trotzdem jede:r Zuschauer:in bestens verpflegt wird.”

ℹ️ zur Catering-Situation: Wir sind uns der Problematik bewusst und behandeln diese hoch prioritär, die angestrebten Verbesserungen schreiten aber leider nicht im gewünschten Tempo voran. Mehr dazu 👇#FCBasel1893 #MirSinBasel #rotblaulivehttps://t.co/uQgQ7iQFog — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) August 12, 2022

psc 12 August, 2022 16:31