Montpellier blockt ab

FC Basel scheitert mit Bemühungen um Nati-Verteidiger Omeragic vorerst

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 11 Februar, 2026 16:01
FC Basel scheitert mit Bemühungen um Nati-Verteidiger Omeragic vorerst

Der FC Basel ist mit seinen Bemühungen um Nati-Verteidiger Becir Omeragic vorerst nicht erfolgreich.

Ligue 2-Klub HSC Montpellier blockt einen Abgang seines Kapitäns bislang ab, wie «Midi Libre» berichtet. Bereits im Sommer gab es Anfragen für Omeragic. Schon damals pochten die Franzosen jedoch auf einen Verbleib des 24-Jährigen. Daran soll sich mitten in der Saison nichts ändern. Montpellier möchte unbedingt den Wiederaufstieg bewerkstelligen. Derzeit belegt die Mannschaft nur den 10. Tabellenplatz. Immerhin beträgt der Rückstand auf den ersten Playoff-Platz nur sechs Zähler.

Omeragic ist in der Innenverteidigung gesetzt. Der gebürtige Genfer wurde bei Servette ausgebildet und wechselte 2018 zum FC Zürich. Dort spielte er fünf Jahre, ehe er den Wechsel nach Frankreich vollzog. Sein Länderspieldebüt gab er im Oktober 2020. Seither kommt er auf sieben Länderspiele.

Der FC Basel will seine Abwehr bis zum Transferschluss am kommenden Montag unbedingt noch verstärken. Mit welcher Personalie ist aktuell noch unklar.

