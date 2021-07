Der FC Basel krallt sich auch ManUtd-Talent Aliou Traoré

Der FC Basel setzt seine Transferoffensive fort. Mittelfeldspieler Aliou Traoré kommt von Manchester United.

Der 20-Jährige wechselte vor vier Jahren von PSG zu den Red Devils. Dort gehörte er zum Kader der U23, wobei der in der vergangenen Saison in seine französische Heimat an SM Caen in die Ligue 2 ausgeliehen war. Nun lief sein Vertrag bei ManUtd aus. Laut dem französischen Transferexperten Loïc Tanzi wechselt Traoré nun ablösefrei zum FC Basel. Dort reiht er sich in eine Reihe junger Talente ein, die der FCB zuletzt unter Vertrag genommen hat.

psc 21 Juli, 2021 09:56