Wechsel nach Dänemark

Der FCB verkündet den Abgang von Sturmtalent Junior Zé

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 Januar, 2026 12:44
Der FCB verkündet den Abgang von Sturmtalent Junior Zé

Beim FC Basel kommt es in der aktuellen Transferperiode zu einem weiteren Abgang: Angreifer Junior Zé wird nach Dänemark ausgeliehen.

Der 19-jährige Flügelstürmer wird den Rest dieser Saison beim FC Midtjylland bestreiten. Im Sommer könnte der Tabellenzweite der höchsten dänischen Liga Junior Zé dank einer Kaufoption fix übernehmen.

Der Youngster ist ein Eigengewächs des FC Basel, erhielt in dieser Saison bei den Profis jedoch nur wenige Einsatzchancen. Er hat sich für einen Wechsel ausgesprochen und hofft nun auf mehr Einsatzzeiten im Ausland. Junior Zé ist amtierender Schweizer U21-Nationalspieler.

