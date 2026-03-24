Der FC Basel könnte zwei Scouts von Manchester United holen

Basels Klubpräsident David Degen hat im hauseigenen Podcast in der vergangenen Woche angekündigt, dass der FCB im Sommer das Scouting-Team massiv ausbauen wird. Nun kursieren die Namen von zwei Personen, die die Bebbi an dieser Front verstärken könnten.

Nach Angaben von «Blick»-Fussballchef Tobias Wedermann im Podcast «Forza» könnten Andreas Herrmann (34) und Marko Filipovic (47) den FCB verstärken. Das Duo arbeitete im Nachwuchs von Manchester United. Herrmann war zwischen Sommer 2013 und Sommer 2023 als regulärer Scout und dann zwischen Oktober 2023 und März 2025 als Nachwuchs-Chefscout tätig. Zwischenzeitlich war er auch kurz beim VfB Stuttgart beschäftigt.

Filipovic arbeitet bereits seit 2016 als regulärer Nachwuchsscout und übt diese Funktion weiterhin aus. Der Bosnier war als Spieler insbesondere zum Ende seiner Karriere hin in der Schweiz aktiv und spielte unter anderem für den FC Dietikon und Birmensdorf. Vor mittlerweile fast 20 Jahren lief er für den FC Baulmes auch in 23 Challenge League-Partien auf. Das Karriereende folgte 2016. Zum Ende seiner Spielerkarriere (2011 bis 2016) war er bereits während fünf Jahren als Scout für Lille tätig, ehe der Wechsel auf die Insel folgte.

Der FC Basel will insbesondere sein internationales Scouting verbessern, wie Degen angekündigt hat. Die beiden potentiellen Neuzugänge verfügen über grosses Know-How und ein Netzwerk, das den Super League-Klub in diesem Bereich sicherlich weiterbringen könnte.