Der FC Basel & YB jagen denselben Verteidiger aus Gambia

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 Februar, 2026 12:14
Der FC Basel und die Young Boys haben beide das gambische Abwehrtalent Sedi Kinteh im Visier.

Der 19-Jährige läuft seit knapp einem Jahr in Norwegen für Tromsø auf und gilt als grosses Talent. Der Linksfuss kommt in der Innenverteidigung zum Zug und hat es laut «Daily Mail» auch auf den Radar der Premier League-Klubs Chelsea und Manchester United geschafft. Englische Klubs können aber erst wieder im Hinblick auf den Sommer aktiv werden, da das Transferfenster auf der Insel bereits geschlossen ist. In der Schweiz sieht dies anders aus: Da sind die Märkte noch bis am 16. Februar geöffnet. Sowohl der FCB wie auch YB erwägen demnach Angebote für Kinteh.

Allerdings könnten die Kosten ziemlich hoch sind. Angeblich fordert Trömso 4 bis 5 Mio. Euro für den Youngster. Dieser überzeugt vor allem durch seine starke Physis und den enormen Speed. Er wurde bereits mit 37 km/h gemessen. Geschwindigkeit ist auch für zentrale Abwehrspieler inzwischen ein entscheidendes Kriterium.

Vertraglich ist Kinteh aktuell bis Ende 2029 an Tromsö gebunden.

