FCB-Boss David Degen verspricht Trainer Lichtsteiner etwas

Obwohl die Anfangszeit von Stephan Lichtsteiner beim FC Basel nicht gerade leicht ist, geniesst er das volle Vertrauen von Klubboss David Degen.

Vor dem 3:1-Heimsieg gegen Servette, bei dem das 25-jährige Jubiläum des Joggeli gefeiert wurde, stellt der Basler Klubpräsident seinem Angestellten eine Jobgarantie aus: «Er bringt alles mit, was ich von einem Trainer des FC Basel erwarte», so der 43-Jährige im Gespräch mit «blue Sport». Und weiter: «Sicher macht er den einen oder anderen Fehler. Aber wir sind überzeugt von seinen Qualitäten.» Insbesondere ist Degen begeistert darüber, dass Lichtsteiner die Mannschaft in einer sehr schwierigen Phase übernommen hatte.

Der neue FCB-Coach begann vor entscheidenden Spielen in der Europa League, der Meisterschaft und dem Cup. Der Ausgang war zwar nicht erfolgreich, Degen war trotzdem beeindruckt: «Über 90 Prozent der Trainer, die hätten in Frage kommen können, hätten erst nach diesen drei wichtigen Spielen übernehmen wollen.»

Der Weg mit Lichtsteiner soll am Rheinknie noch lange weitergehen: «Wir haben mit ihm einen langfristigen Plan und gehen auf jeden Fall mit ihm in die nächste Saison.» Nicht umsonst hat der Ex-Profi bei den Bebbi gleich einen Vertrag bis 2029 erhalten. Nach einem resultatemässig desaströsen Start, ging es zuletzt mit drei Siegen aus vier Spielen in der Meisterschaft deutlich aufwärts.