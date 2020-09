FCB-Coach Ciriaco Sforza hat sich für eine Nummer 1 entschieden

Der FC Basel startet am Donnerstagabend offiziell in die neue Saison: Beim Europa League-Qualispiel in Kroatien gegen NK Osijek steht bereits viel auf dem Spiel. Die Goaliefrage ist geklärt.

Laut “Blick” vertraut FCB-Coach Ciriaco Sforza auf Djordje Nikolic. Der 23-jährige Serbe erhält erst einmal den Vorzug vor Neuzugang Heinz Lindner.

Nikolic stand bereits in den letzten Partien der letzten Saison zwischen den Pfosten, konnte da aber nicht immer überzeugen. Nun erhält er erst einmal das Vertrauen von Sforza. Gegen Osijek muss der FCB auswärts gewinnen, um die Europa-Reise in dieser Saison fortzusetzen. In der vergangenen Saison schafften es die Basler in der Europa League bis ins Achtelfinale.

